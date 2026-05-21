Derry City-St Patricks venerdì 22 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:45 si disputa la partita tra Derry City e St. Patricks, valida per il diciottesimo turno della Premier League irlandese. La squadra ospite si trova al secondo posto della classifica, mentre la formazione di casa cerca punti utili per migliorare la posizione. Le formazioni ufficiali e le quote di scommessa saranno comunicate prima dell’incontro, che si preannuncia interessante per i tifosi e gli appassionati di calcio locale.
Turno numero 18 di Premier League irlandese che vede il St. Patricks seconda forza del torneo impegnato sul campo del Derry City. I Candystripes dopo il brillante secondo posto della passata stagione sono in difficoltà e già lontani dalla vetta. Appena 4 vittorie in 17 gare e 3 punti nelle ultime 4 partite per la squadra di Doherty, che adesso fa bene a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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