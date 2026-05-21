Derry City-St Patricks venerdì 22 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:45 si disputa la partita tra Derry City e St. Patricks, valida per il diciottesimo turno della Premier League irlandese. La squadra ospite si trova al secondo posto della classifica, mentre la formazione di casa cerca punti utili per migliorare la posizione. Le formazioni ufficiali e le quote di scommessa saranno comunicate prima dell’incontro, che si preannuncia interessante per i tifosi e gli appassionati di calcio locale.

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