Sligo Rovers-St Patricks lunedì 04 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 18:00 si gioca la partita tra Sligo Rovers e St. Patricks, valida per il quindicesimo turno della Premier League irlandese. Lo St. Patricks si trova in seconda posizione in classifica e affronta la squadra di casa in un match che si preannuncia importante nella parte alta della classifica. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, e gli appassionati aspettano di vedere come si svilupperà l'incontro.

Turno numero 15 di Premier League irlandese che vede il St. Patricks secondo in classifica impegnato sul campo dello Sligo Rovers. I Bit O’Red per il momento sono penultimi in classifica, ma reduci da 9 punti fatti nelle ultime 4 gare. Il KO di Drogheda ha frenato la serie positiva della squadra di Russell, comunque tornata in piena corsa e attesa da un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sligo Rovers-St. Patricks (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leggi anche: St. Patricks-Galway United (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Contenuti di approfondimento Si parla di: Dundalk - Shelbourne 1:2; Dundalk - Shelbourne: statistiche e dati partita.