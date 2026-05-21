Deltablues 2026 al via | nel programma Victor Wooten e GeminiiDRAGON

Da multisapere.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la 39ª edizione del Festival Deltablues, che si terrà questa estate. Tra gli artisti previsti nel programma figurano il bassista Victor Wooten e il duo GeminiiDRAGON. L’evento si svolgerà in diverse location e durerà diversi giorni, coinvolgendo numerosi musicisti e gruppi del panorama blues. La manifestazione, organizzata ogni anno, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di questo genere musicale. Il programma completo sarà reso noto a breve.

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Tutto pronto per la 39ª edizione del Festival Deltablues 2026, il prestigioso appuntamento musicale che quest’estate accenderà i riflettori su oltre 40 concerti imperdibili dal 6 giugno all’11 luglio. Un cartellone ricchissimo che spazia tra le radici del blues, il jazz e le contaminazioni contemporanee, impreziosito da ospiti di rilievo internazionale e grandi eccellenze italiane. Tra i nomi più attesi del programma spiccano il leggendario bassista Victor Wooten con i suoi Wooten Brothers, la travolgente GeminiiDRAGON Band, l’eleganza della Fabrizio Bosso & New Project Orchestra, oltre alle straordinarie performance firmate dalla Noreda Graves Band e dal Roberto Formignani Trio. 🔗 Leggi su Multisapere.com

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