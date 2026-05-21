Deltablues 2026 al via | nel programma Victor Wooten e GeminiiDRAGON

È stata annunciata la 39ª edizione del Festival Deltablues, che si terrà questa estate. Tra gli artisti previsti nel programma figurano il bassista Victor Wooten e il duo GeminiiDRAGON. L’evento si svolgerà in diverse location e durerà diversi giorni, coinvolgendo numerosi musicisti e gruppi del panorama blues. La manifestazione, organizzata ogni anno, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di questo genere musicale. Il programma completo sarà reso noto a breve.

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