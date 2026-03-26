Victor Hugo Palazzo Vivo | al via il progetto per la rigenerazione culturale

Il CSV Irpinia Sannio ETS ha partecipato alla prima fase del bando “Storico-artistico e culturale” promosso dalla Fondazione con il Sud, con termine previsto per il 18 marzo 2026. Il progetto si intitola “Victor Hugo. Palazzo Vivo” e riguarda iniziative di rigenerazione culturale. La partecipazione riguarda la presentazione di proposte volte alla valorizzazione di spazi storici e artistici della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il CSV Irpinia Sannio ETS ha preso parte alla prima fase del bando “Storico-artistico e culturale” promosso dalla Fondazione con il Sud, con scadenza fissata al 18 marzo 2026. L’iniziativa si inserisce in un più ampio obiettivo di restituzione e valorizzazione di spazi di pregio storico e culturale, da trasformare in luoghi vivi, capaci di generare sviluppo, coesione e inclusione sociale per le comunità locali. Il percorso di selezione del bando è articolato in due fasi: una prima fase, dedicata all’individuazione delle proposte con maggiore impatto territoriale, e una seconda fase di progettazione esecutiva, alla quale si accede solo in caso di superamento della selezione iniziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Victor Hugo. Palazzo Vivo”: al via il progetto per la rigenerazione culturale Articoli correlati Leggi anche: Al via il primo modulo del progetto R.e.m.o.t.i.- rigenerazione Cascina, al via il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storicoPrende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico 'Spazi Cascina. Una selezione di notizie su Victor Hugo Argomenti discussi: Jesolo, al Palazzo del Turismo arriva Notre Dame De Paris: l’evento dal 3 al 6 aprile. Michela de Conciliis e la vera storia del Palazzo Victor Hugo di Avellino.Per tutti ad Avellino è noto come il Palazzo Victor Hugo o, in alternativa, come la Casa della Cultura, espressione che si rafforzò nella memoria cittadina negli anni dell’amministrazione Di Nunno, ... agendaonline.it Nel Palazzo di Victor Hugo, evento Alliance Francais e ACIF AvellinoC’è nel paesaggio irpino una presenza di simboli, un richiamo così diretto all’anima che nessuno può restarne insensibile. Questa citazione dal libro Baroud en Italie (Flammarion, 1945) di Pierre ... irpinianews.it