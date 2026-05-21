Circola con insistenza il nome di Guido Della Rovere, nato nel 2007, come possibile nuovo acquisto del Napoli. Mentre il club si concentra su questa pista, si parla anche di un altro giovane calciatore del Bayern, il cui nome sta emergendo tra gli osservatori. Giovanni Manna, direttore sportivo del club, ha seguito entrambe le situazioni da tempo, ma al momento non sono state ufficializzate decisioni o accordi. Le trattative, quindi, rimangono in fase di valutazione.

Circola con insistenza il nome di Guido Della Rovere per il Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, avrebbe avuto un nuovo contatto con l’entourage del giovane talento — esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Bayern Monaco e considerato uno dei prospetti italiani più interessanti del momento. Il contratto del ragazzo con il club bavarese scade il 30 giugno 2027, con opzione per ulteriori due stagioni. Manna lo segue da tempo: già la scorsa estate il direttore sportivo aveva sondato il padre del calciatore. Il fascicolo è aperto da un anno, ora si è riaperto un canale di comunicazione. Chi è Guido Della Rovere?. Nato a Cremona il 4 giugno 2007, 18 anni appena compiuti, 1,87 di altezza, mancino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Della Rovere al Napoli, Manna lo segue da tempo, ma chi è il giovane 2007 del Bayern?

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