La Roma avrebbe manifestato un forte interesse per il giovane direttore sportivo del Napoli, secondo alcune fonti. Nonostante la smentita di ieri di un noto esperto di mercato, il quotidiano sportivo rilancia la notizia, sottolineando come i Friedkin siano attratti dal profilo di Manna, apprezzato per la capacità di costruire una rosa equilibrata tra giocatori esperti e giovani talenti. La trattativa sembra essere un obiettivo concreto per il club giallorosso.

Nonostante la smentita di ieri di Schira, il CorSport rilancia e calca la mano: la Roma vuole Manna e lo vuole fortemente, con i Friedkin fortemente affascinati dal pedigree e dalle capacità del giovane ds azzurro, capace di creare una squadra unendo esperienza e profili giovani e di talento. Ne parla Jacopo Aliprandi. La Roma non molla Manna. È il suo il pro­filo che uni­sce, che con­vince, che accende entu­sia­smo. Il pres­sing della Roma è ser­rato, con­ti­nuo. L’obiet­tivo? Strap­parlo al Napoli con cui ha vinto lo scu­detto all’esor­dio e por­tarlo nella Capi­tale per aprire un nuovo ciclo. Manna piace per­ché è moderno (parla quat­tro lin­gue), con­creto, gio­vane, vin­cente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Concreto, giovane e vincente: la Roma è affascinata da Manna. L’obiettivo? Strapparlo al Napoli

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