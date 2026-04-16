Il nome di Nicolò Zaniolo è tornato a essere associato al Napoli, secondo quanto riportato, con un dirigente del club che avrebbe monitorato attentamente il giocatore. La notizia si inserisce in un'ottica di mercato, senza che ci siano ancora conferme ufficiali o dettagli contrattuali. La vicenda rimane aperta, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione eventuali sviluppi.

Il nome di Nicolò Zaniolo torna a girare attorno al Napoli. Il club si muove già in vista dell’estate, mentre resta aperta la questione legata al futuro dell’allenatore dopo le recenti parole di Aurelio De Laurentiis. A rilanciare il tema è stato Valter De Maggio, a Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riferito, il profilo di Zaniolo è seguito con attenzione da Giovanni Manna. Il dirigente lo apprezza da tempo e lo aveva già messo nel mirino in passato. Adesso il discorso sarebbe tornato attuale anche perché il giocatore viene considerato adatto alle idee di Antonio Conte. Molto, però, dipenderà anche dalla decisione finale del tecnico. Questo il passaggio riportato: “Manna sta monitorando Zaniolo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo: Manna lo segue

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