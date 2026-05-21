Delitto Garlasco il mistero dell’arma | Forse più di una

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le indagini sulla scena del crimine continuano a sollevare dubbi. Recenti analisi hanno suggerito che l’arma utilizzata potrebbe essere stata più di una, ma nessuna conferma ufficiale è arrivata finora. La ricostruzione dei fatti si basa ancora su elementi raccolti in sede di notte e sui dettagli trovati sul luogo del delitto. La procura ha ripreso in esame alcuni reperti che potrebbero fornire nuovi spunti sulla dinamica dell’omicidio.

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