Delitto Garlasco il mistero dell’arma | Forse più di una
A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le indagini sulla scena del crimine continuano a sollevare dubbi. Recenti analisi hanno suggerito che l’arma utilizzata potrebbe essere stata più di una, ma nessuna conferma ufficiale è arrivata finora. La ricostruzione dei fatti si basa ancora su elementi raccolti in sede di notte e sui dettagli trovati sul luogo del delitto. La procura ha ripreso in esame alcuni reperti che potrebbero fornire nuovi spunti sulla dinamica dell’omicidio.
A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, resta ancora senza risposta una delle domande più importanti del delitto di Garlasco: quale arma è stata usata per ucciderla? Le nuove analisi dei carabinieri del Ris di Cagliari, depositate nelle recenti indagini della Procura di Pavia, riaprono scenari inquietanti. Secondo gli investigatori, infatti, l’assassino potrebbe aver utilizzato più oggetti contundenti durante l’aggressione. E soprattutto, quelle armi potrebbero essere state nascoste subito dopo il delitto dentro uno zaino oppure avvolte in asciugamani per evitare di lasciare tracce di sangue durante la fuga. Le conclusioni dei Ris nascono dall’analisi delle tracce ematiche presenti nella villetta di Garlasco, dove Chiara Poggi venne uccisa il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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