Una donna ha riferito che il dolore causato dall’omicidio subito si è trasformato in un incubo per la famiglia coinvolta. La sorella della vittima ha espresso stupore nel sapere che il figlio più giovane, considerato un esempio di comportamento, nascondeva un disagio profondo. Inoltre, si è scoperto che la famiglia non era stata informata in precedenza delle condizioni psichiche dell’autore del delitto, che avevano potenzialmente influito sulla vicenda.

? Domande chiave Come ha fatto un figlio modello nascondere un tale disagio?. Perché la famiglia non era stata informata del precedente psichiatrico?. Quali sono le condizioni attuali delle vittime in terapia intensiva?. Cosa hanno scoperto gli inquirenti sul passato clinico di Salim?.? In Breve Turista tedesca di 69 anni trasferita in Germania dopo amputazione a Baggiovara.. Donna polacca di 53 anni e due coniugi di 55 anni in terapia intensiva.. Salim El Koudri aveva ricevuto una borsa di studio nel 2011 al liceo Tassoni.. Precedente consulto psichiatrico del trentunenne avvenuto quattro anni fa senza coinvolgere i parenti.. A Modena, la... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto di Modena, la sorella: ‘Il dolore ha subito l’incubo

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