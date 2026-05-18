Una persona rimasta ferita nell'incidente avvenuto a Modena ha raccontato di aver visto delle persone saltare in aria mentre l’auto si avvicinava alla folla. La sorella di uno dei feriti ha riferito di aver parlato con il parente, che ha descritto l'evento come molto violento. Un altro testimone ha confermato di aver assistito a una scena sconvolgente, descrivendo l’episodio come una situazione molto grave. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

La città di Modena è ancora profondamente scossa da quanto accaduto sabato pomeriggio, quando l’auto guidata da Salim El Koudri è piombata sulla folla, falciando diverse persone. Alcuni feriti sono ricoverati in gravi condizioni. In queste ore stanno emergendo le testimonianze dei terribili attimi vissuti in via Emilia e si sta cercando di capire perché il giovane, che è stato fermato, si sia reso protagonista di un gesto tanto scellerato. Auto sulla folla a Modena: la testimonianza della sorella di un ferito Come sta il ferito Il ministro Piantedosi: "A Salim El Koudri diagnosticato un disturbo schizoide" Auto sulla folla a Modena: la testimonianza della sorella di un ferito “Mio fratello non sta molto bene, devo essere sincera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, parla la sorella di uno dei feriti: "Ha visto le persone saltare per aria"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Modena, parla la sorella di un uomo travolto dall’auto di El Koudri: “È cosciente, ha visto persone saltare in aria”

Leggi anche: Modena, uno dei feriti: “Ho visto persone catapultate in aria”

Caso Modena, scontro politico dopo l’auto sulla folla: Salvini chiede che l'aggressore venga espulso, Tajani replica: È cittadino italiano x.com

Diretta Modena, auto sulla folla a 100 all’ora. Salvini: Salim su Facebook scriveva ‘Bastardi cristiani’. De Pascale: La città ha paura e vuole risposteOggi è prevista l’udienza di convalida del fermo per El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio con la sua Citroen si è scagliato a folle velocità sui pedoni. Atteso il ministro Tajani, visiterà i fer ... ilrestodelcarlino.it

Auto sulla folla a Modena, Salvini: El Koudri su Fb scriveva bastardi cristiani, inneggiava ad AllahAbbiamo visto immagini che ci interrogano, destano impressione, ci obbligano a fermarci e a riflettere. Ma anche l’orgoglio per la reazione dei cittadini, per il comportamento corale di forze dell’or ... ilmessaggero.it

Campagna del sud Italia - auto? reddit