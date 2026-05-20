La famiglia Cappa-Poggi ha presentato una richiesta formale per accedere agli atti riguardanti la posizione di Andrea Sempio nel procedimento relativo al delitto di Garlasco. Il caso, che risale al 2007, riguarda la morte della giovane Chiara Poggi, avvenuta nella sua abitazione. A quasi vent’anni da quei fatti, le indagini giudiziarie continuano a essere oggetto di attenzione, con nuovi passaggi e richieste di accesso agli atti da parte delle parti coinvolte.

Il caso di Garlasco continua a trascinarsi dietro code giudiziarie a quasi vent’anni di distanza da quel tragico agosto del 2007, quando la ventiseienne Chiara Poggi fu trovata senza vita nella villetta di famiglia. Nonostante la condanna definitiva a 16 anni di reclusione per l’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, un nuovo fronte legale si è aperto di recente e vede ora coinvolti altri rami della famiglia. Anche Paola e Stefania Cappa – le gemelle cugine di Chiara – insieme alla loro madre, Maria Rosa Poggi, hanno infatti presentato formale richiesta di accesso agli atti dell’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. La chiusura delle indagini su Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Delitto di Garlasco: la famiglia Cappa-Poggi chiede l’accesso agli atti sulla posizione di Andrea Sempio

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Delitto di Garlasco, la famiglia Cappa dice stop alla fake news: nessuna denuncia

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