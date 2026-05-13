Garlasco aperto nuovo fascicolo per atti persecutori nei confronti dei Poggi e Cappa | presentate 200 querele
La Procura di Milano ha aperto un nuovo fascicolo a carico della famiglia Poggi e delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. Sono state presentate circa 200 querele legate a episodi di atti persecutori. L’indagine si concentra su comportamenti ritenuti molesti e vessatori nei loro confronti. La decisione arriva dopo un lungo periodo di segnalazioni e denunce da parte di persone coinvolte.
La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per atti persecutori nei confronti della famiglia Poggi e delle gemelle Cappa, le cugine di Chiara Poggi. Hanno presentato 200 querele di diffamazione nei confronti di blogger e giornalisti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Nuovo fascicolo nella Procura di Milano legato al caso Garlasco Aperto un fascicolo per atti persecutori nei confronti della famiglia Poggi e delle gemelle Cappa. Hanno presentato 200 querele di diffamazione nei confronti di blogger e giornalisti facebook
#Garlasco ?? Spunta un’altra indagine rimasta nell’ombra per 13 anni. ?? Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta su #AndreaSempio, la Procura di Pavia aveva aperto già nel 2013 un fascicolo contro ignoti sul caso dell’omicidio di #ChiaraPoggi. ? x.com
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