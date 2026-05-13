Garlasco aperto nuovo fascicolo per atti persecutori nei confronti dei Poggi e Cappa | presentate 200 querele

La Procura di Milano ha aperto un nuovo fascicolo a carico della famiglia Poggi e delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. Sono state presentate circa 200 querele legate a episodi di atti persecutori. L’indagine si concentra su comportamenti ritenuti molesti e vessatori nei loro confronti. La decisione arriva dopo un lungo periodo di segnalazioni e denunce da parte di persone coinvolte.

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