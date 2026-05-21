Delitto di Garlasco la nuova ricostruzione | Chiara Poggi colpita trascinata e fatta scivolare lungo le scale

A diciotto anni dal delitto di Garlasco, sono emerse nuove risultanze investigative che ricostruiscono nel dettaglio le modalità dell’aggressione a Chiara Poggi. La consulenza dei Ris depositata presso la Procura di Pavia descrive come la vittima sia stata colpita, trascinata e successivamente fatta scivolare lungo le scale della villetta dove è avvenuto il fatto. Questi elementi vengono inseriti in una narrazione aggiornata delle circostanze dell’omicidio, avvenuto nel 2007.

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