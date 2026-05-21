Delitto di Garlasco la nuova ricostruzione | Chiara Poggi colpita trascinata e fatta scivolare lungo le scale
A diciotto anni dal delitto di Garlasco, sono emerse nuove risultanze investigative che ricostruiscono nel dettaglio le modalità dell’aggressione a Chiara Poggi. La consulenza dei Ris depositata presso la Procura di Pavia descrive come la vittima sia stata colpita, trascinata e successivamente fatta scivolare lungo le scale della villetta dove è avvenuto il fatto. Questi elementi vengono inseriti in una narrazione aggiornata delle circostanze dell’omicidio, avvenuto nel 2007.
A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la nuova consulenza dei Ris depositata alla Procura di Pavia propone una ricostruzione dettagliata delle fasi dell’aggressione avvenuta il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. L’analisi, firmata dal tenente colonnello Andrea Berti, si basa sulla tecnica della Bloodstain Pattern Analysis (BPA), che consente di ricostruire la dinamica di un crimine attraverso lo studio delle tracce ematiche. Per effettuare il lavoro, i carabinieri del Ris sono tornati nell’abitazione nel giugno 2025, utilizzando laser scanner e modellazione tridimensionale degli ambienti. I primi colpi nel soggiorno. Secondo la ricostruzione, l’aggressione sarebbe iniziata nel soggiorno, tra i due divani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Delitto di Garlasco, la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi con Andrea Sempio nella villetta
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