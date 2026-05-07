La procura di Pavia ha concluso le indagini sul delitto di Garlasco, dichiarando che Andrea Sempio sarebbe l’autore del omicidio di Chiara Poggi. Da giorni si discute della posizione dell’uomo, dopo che gli investigatori hanno focalizzato il caso su di lui e sono emersi dettagli dagli interrogatori svolti nelle ultime ore. La decisione di chiudere le indagini è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori approfondimenti pubblici.

Per la procura di Pavia non ci sono dubbi: sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. La linea è ormai nota da giorni, da quando si è parlato dell’indagine a carico del solo Sempio, come emerso anche dagli interrogatori di ieri. Oggi la procura ha notificato la chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Sempio, ritenendolo il responsabile dell’omicidio avvenuto il 13 agosto del 2007. L’accusa nei confronti del 38enne è di omicidio con le aggravanti dei motivi abbietti e della crudeltà. All’epoca dei fatti Sempio aveva 19 anni ed era molto amico del fratello della vittima, quel Marco che durante l’interrogatorio di ieri ha difeso l’ex amico sostenendo che non lo ritiene colpevole.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Delitto di Garlasco, la procura chiude le indagini. Per i pm “Sempio ha ucciso Chiara Poggi”

Garlasco: per la Procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi - Ore 14 del 01/05/2026

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La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiest - facebook.com facebook

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello de x.com