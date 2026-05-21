Delitto di Garlasco il padre di Andrea Sempio | ‘Quel giorno era con me mio figlio non c’entra’

Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 che era con lui il giorno del delitto di Garlasco e ha ribadito che suo figlio non c’entra. Le sue parole sono arrivate dopo che la Procura di Pavia ha concluso le indagini, senza aver accusato Sempio. La famiglia si dice certa dell’innocenza del giovane e si è detta convinta della correttezza delle indagini svolte. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, con le autorità che proseguono le verifiche.

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