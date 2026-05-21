Delitto di Garlasco il padre di Andrea Sempio | ‘Quel giorno era con me mio figlio non c’entra’
Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 che era con lui il giorno del delitto di Garlasco e ha ribadito che suo figlio non c’entra. Le sue parole sono arrivate dopo che la Procura di Pavia ha concluso le indagini, senza aver accusato Sempio. La famiglia si dice certa dell’innocenza del giovane e si è detta convinta della correttezza delle indagini svolte. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, con le autorità che proseguono le verifiche.
Le parole al Tg1 dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia: “Siamo forti della sua innocenza”. Attese le consulenze della difesa. Dopo settimane di silenzio e mentre la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco entra in una fase decisiva, arriva la presa di posizione più netta finora da parte della famiglia di Andrea Sempio. A parlare è il padre, Giuseppe Sempio, che in un’intervista al TG1 difende apertamente il figlio e torna su uno dei punti centrali della vicenda: dove si trovasse la mattina del 13 agosto 2007, il giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi. La risposta dell’uomo non lascia spazio a dubbi. «Mio figlio quel giorno stava a casa con me». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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Il delitto di #Garlasco: al Tg1 parla il padre di Andrea #Sempio: Mio figlio è innocente – dice – il giorno in cui è stata uccisa Chiara #Poggi era con me, poi è andato a Vigevano. #Tg1 Roberta Ferrari x.com
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