Il segretario generale dell' Onu ad Arezzo Visita agli affreschi di Piero e alla Minerva

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha visitato Arezzo in forma privata insieme alla seconda moglie. Durante la giornata, si è recato nella basilica di San Francesco per osservare gli affreschi di Piero della Francesca. La sicurezza è stata garantita dalla presenza di uomini della scorta. La visita si è svolta senza eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in visita privata ad Arezzo. Insieme alla seconda moglie Catarina de Almeida Vaz Pinto, e con gli uomini della scorta a vigilare sulla sicurezza, ieri si è recato ad ammirare gli affreschi di Piero della Francesca nella basilica di San. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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