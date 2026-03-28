Continassa Juve | bianconeri ancora al lavoro alla Continassa a ranghi ridotti

I giocatori della Juventus sono tornati in campo alla Continassa, anche se con un numero ridotto di atleti. La squadra si sta preparando per il prossimo impegno ufficiale, e nel frattempo si conoscono i dettagli sugli infortuni e sui tempi di recupero. Sono state aggiornate anche le situazioni relative ai giocatori diffidati.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus si è allenata anche oggi con i giocatori che non sono impegnati nelle rispettive Nazionali. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Holm: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Rientro tra un mese. Probabili formazioni Juve Genoa: le possibili scelte. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic Squalificati Juve: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri ancora al lavoro alla Continassa a ranghi ridotti Articoli correlati Continassa Juve: bianconeri subito al lavoro dopo il 2-2 interno con la Lazio, nel mirino c’è l’InterCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Kalulu Juve, i bianconeri vogliono blindarlo: alla Continassa si pensa già al rinnovo con aumento di ingaggio! I dettagliPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Tutto quello che riguarda Continassa Juve Temi più discussi: Vlahovic prof, chi studia alla Continassa: dalla risposta al piccolo tifoso al rientro Juve; Juve, quanti punti servono a Spalletti per la Champions: su 24 ne deve conquistare almeno...; Juve-Spalletti, l'identikit dei rinforzi: la dirigenza si muove, ecco come...; Sorriso parziale per la Juve: Spalletti ritrova un titolarissimo per il Sassuolo, le ultime dalla Continassa. Juventus, ripresa alla Continassa: le condizioni di Holm e ThuramDopo quattro giorni di riposo sono ripresi gli allenamenti della Juventus alla Continassa. Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha fatto affidamento anche su molti giocatori della Next Gen viste le ... fantacalcio.it Vlahovic prof, chi studia alla Continassa: dalla risposta al piccolo tifoso al rientro JuveTORINO - Benedetta gioventù, per la freschezza - mista a spensieratezza - che è solita veicolare a ogni latitudine. Un analgesico potente, utile per curare le scorie dei match più indigesti, e proiett ... msn.com #Juventus, alla #Continassa c'è un osservato speciale I dettagli - facebook.com facebook #Vlahovic prof, chi studia alla Continassa: dalla risposta al piccolo tifoso al rientro #Juve x.com