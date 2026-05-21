Degustazione di formaggi a Coltano

Un evento dedicato agli amanti del formaggio si svolge questa mattina a Coltano, organizzato dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio (ONAF). L'incontro si svolge tra pecore e pascoli, offrendo l'opportunità di degustare diverse varietà di formaggi. La manifestazione prevede momenti di assaggio e approfondimento sulla produzione casearia locale, con partecipanti che potranno confrontarsi e scoprire le caratteristiche dei prodotti presentati. L'evento si svolge in un contesto all'aperto, immerso nella natura dei pascoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui