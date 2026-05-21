Degustazione di formaggi a Coltano

Da pisatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento dedicato agli amanti del formaggio si svolge questa mattina a Coltano, organizzato dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio (ONAF). L'incontro si svolge tra pecore e pascoli, offrendo l'opportunità di degustare diverse varietà di formaggi. La manifestazione prevede momenti di assaggio e approfondimento sulla produzione casearia locale, con partecipanti che potranno confrontarsi e scoprire le caratteristiche dei prodotti presentati. L'evento si svolge in un contesto all'aperto, immerso nella natura dei pascoli.

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L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio (ONAF) organizza una mattina a Coltano, tra pecore, pascoli e formaggi.Un’esperienza pensata per chi ama conoscere davvero ciò che porta a tavola.Il 7 giugno è in programma una visita all'azienda Pedrazzi, realtà storica di Coltano, dove la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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