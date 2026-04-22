Laboratorio di degustazione birre e formaggi con Simone Cantoni al Mosaik

A Casa Mosaik sono ripresi i laboratori dedicati alla degustazione di birre e formaggi condotti da Simone Cantoni. L'evento offre ai partecipanti l'opportunità di conoscere meglio le caratteristiche delle bevande e dei prodotti caseari, con momenti di confronto e scoperta. La sessione si svolge in un ambiente informale, con l’obiettivo di favorire la condivisione di conoscenze tra appassionati e curiosi.

Ritornano i laboratori di Casa Mosaik. Un'occasione speciale di condivisione, approfondimento e ovviamente divertimento. Un pomeriggio dedicato a due grandi passioni, birre e formaggi di qualità. Domenica 26 Aprile avremo l'onore e il piacere di essere accompagnati per mano alla scoperta di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Degustazione di formaggi e balsamico con il miglior formaggiaio d'ItaliaCosa succede quando il Miglior Formaggiaio d’Italia incontra la precisione dell’alta pasticceria?Nasce un evento senza precedenti firmato Acetaia... Dai tesori alle birre: visita e degustazione in abbazia a San Martino delle ScaleL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Torna... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Birraria Poschiavina premiata allo Swiss Beer Award 2026: successo per la IPA LaBira; A Reggio Emilia un fissato della fermentazione inventa nuovi condimenti (pure ‘nduja vegana); Legno e acciaio: nel cuore di Birra del Borgo; I Laboratori del Gusto di Distinti Salumi 2026: un viaggio tra artigianato, sapori e biodiversità. Arriva lo Spirito del Natale: sette laboratori di degustazioneLa città si immerge nello spirito natalizio. Domani a partire dalle 17 al Mercato Coperto di piazza Garibaldi la Cna Fabriano e agroalimentare organizzano un tour di laboratori di abbinamento con il ... ilrestodelcarlino.it Birrifici Aperti Marche, degustazioni, laboratori e musicaDa venerdì 6 a domenica 8 dicembre, in tutte le Marche, 25 birrifici aprono le loro porte al pubblico per offrire un'esperienza unica di degustazione, cultura e tradizione, pronti ad accogliere ... ansa.it Tv2000. . Il Museo Diocesano di Genova, incastonato nello splendido Chiostro dei Canonici di San Lorenzo, non è solo una collezione: è un laboratorio di "seconde vite". Qui opere d'arte, che non possono più essere custodite nelle chiese d'origine, vengono r - facebook.com facebook La valutazione del gruppo del Laboratorio di economia applicata (Lea) dell’Università di Bari Aldo Moro x.com