Degustazione di formaggi e balsamico con il miglior formaggiaio d' Italia

Il Miglior Formaggiaio d’Italia partecipa a un evento organizzato da Acetaia Midolini, dove verranno protagonisti una degustazione di formaggi e balsamico. L’iniziativa mira a far scoprire ai partecipanti le caratteristiche di prodotti di alta qualità, offrendo un’esperienza sensoriale unica. L’appuntamento si svolge in un contesto dedicato agli amanti dei sapori autentici e delle eccellenze italiane.

Cosa succede quando il Miglior Formaggiaio d’Italia incontra la precisione dell’alta pasticceria?Nasce un evento senza precedenti firmato Acetaia Midolini: un viaggio sensoriale che unisce due mondi solo in apparenza lontani, in un’esperienza esclusiva pensata per sorprendere ed emozionare.La. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Festa di San Biagio, degustazione formaggi per beneficienza

A Torremaggiore c'è il miglior frantoiano d'Italia, a Vieste il terzo miglior olio extravergineI riconoscimenti assegnati alle aziende produttrici d'olio al Concorso Mastro d’Oro 2026 promosso dall'Associazione Italiana Frantoiani Oleari giunto...

Approfondimenti e contenuti su Degustazione di

Temi più discussi: Torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura casearia; Salvatore Di Gennaro e Giuseppe Iaconelli aprono la grotta dei formaggi: Mete a Meta di Sorrento; Arzachena, corsi e degustazioni per valorizzare il territorio - L'Unione Sarda.it; Valle Aurina, il Graukäse e i suoi fratelli al Festival del Formaggio.

La Salsiccia di Bra conquista Sanremo: oltre 10mila degustazioni e lancio del FestivalCUNEO CRONACA - Salsiccia di Bra protagonista nel Salotto delle Celebrità di Sanremo, con degustazioni servite a oltre diecimila tra vip e visitatori per uno straordinario momento istituzionale e ... cuneocronaca.it

Bra conquista Sanremo: oltre 10mila degustazioni e Cannavacciuolo ambasciatore 2026La salsiccia di Bra protagonista al Salotto delle Celebrità. Annunciato lo chef come volto ufficiale del prodotto per il prossimo anno ... giornalelavoce.it

Aper 'n' Vigna: Degustazione di vini presso l’azienda Roccabianca Venerdì 23 agosto 2024, l'azienda vitivinicola Roccabianca ospiterà l'evento "Aper 'n' Vigna". La serata inizierà alle 19:00 con una visita guidata al sito archeologico di Santa Filitica, condotta d - facebook.com facebook