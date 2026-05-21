Decreto Lavoro caos a destra Lega allo scontro con gli alleati
Il dibattito politico si accende in Parlamento a causa del Decreto Lavoro, che ha suscitato tensioni tra le forze di destra. La Lega ha aperto uno scontro con gli alleati, in particolare sulla mozione che propone di ridurre i fondi destinati al riarmo della Nato. Durante le discussioni sono stati sollevati diverbi anche sulla paternità dell’iniziativa, alimentando ulteriori polemiche tra i vari gruppi politici. La questione si inserisce in un quadro di proteste e posizioni contrapposte all’interno della maggioranza.
Manca tanto Divisioni anche sulla definizione di «salario giusto»: FdI e Carroccio con proposte diverse. Emendamento per rendere nulli i contratti non rinnovati da 6 anni: effetti sui giornalisti. No da Fnsi. Piano casa, blitz di Forza Italia che chiede la riapertura del condono 2003 Manca tanto Divisioni anche sulla definizione di «salario giusto»: FdI e Carroccio con proposte diverse. Emendamento per rendere nulli i contratti non rinnovati da 6 anni: effetti sui giornalisti. No da Fnsi. Piano casa, blitz di Forza Italia che chiede la riapertura del condono 2003 La mozione per togliere fondi al riarmo Nato, con i veleni sulla paternità del blitz, è stata la punta dell’iceberg. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Manovra e pensioni, maggioranza nel caos: perché la destra stava per spaccarsi
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