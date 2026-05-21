Decreto Lavoro caos a destra Lega allo scontro con gli alleati

Il dibattito politico si accende in Parlamento a causa del Decreto Lavoro, che ha suscitato tensioni tra le forze di destra. La Lega ha aperto uno scontro con gli alleati, in particolare sulla mozione che propone di ridurre i fondi destinati al riarmo della Nato. Durante le discussioni sono stati sollevati diverbi anche sulla paternità dell’iniziativa, alimentando ulteriori polemiche tra i vari gruppi politici. La questione si inserisce in un quadro di proteste e posizioni contrapposte all’interno della maggioranza.

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