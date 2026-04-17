Senato approva il Decreto Sicurezza ora la destra corre per non farlo scadere | sarà scontro alla Camera

Il Senato ha approvato il Decreto Sicurezza con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Tra le norme contenute vi sono il fermo preventivo, lo scudo penale e il divieto di detenzione di coltelli. Ora la legge deve essere approvata dalla Camera entro venerdì 24 aprile, mentre la destra si sta mobilitando per evitare che il decreto scada.

Il Senato ha approvato il decreto Sicurezza con 96 voti a favore e 46 contrari. All'interno ci sono norme come il fermo preventivo, lo scudo penale, il divieto di detenzione di coltelli Ora il tempo stringe: la Camera deve dare il via libera definitivo entro venerdì 24 aprile. Si prevedono sedute-fiume. Il governo porrà la fiducia, le opposizioni annunciano ostruzionismo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Dl Milleproroghe 2026, passa alla Camera: il decreto transita ora al Senato per la conversione in legge entro il 1° marzo Camera approva Milleproroghe: 177 sì, ora Senato decide entro marzoSommario: La Camera ha approvato la fiducia sul decreto Milleproroghe con 177 sì, 93 no e 3 astenuti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Decreto sicurezza in I Commissione del Senato i lavori vanno avanti ad oltranza: intervista ad Andrea De Priamo; Decreto Pnrr. Ok con fiducia dal Senato, il testo è legge. Precari stabilizzati, medici di famiglia fino a 73 anni, cantieri sbloccati e farmaci più veloci; Decreto PNRR: dopo l’ok della Camera al ddl di conversione. Ora l’esame del Senato. Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novitàOk oggi dal Senato a una serie di emendamenti della maggioranza, tra cui correttivi su coltelli, norme più stringenti per il traffico di stupefacenti ... fanpage.it Dl Sicurezza, in Senato dichiarazioni e voto finale sul provvedimento. Renzi: Solo uno spot socialSono ripresi in Senato i lavori sul cosiddetto dl Sicurezza. Sono inziate le dichiarazioni di voto, poi è previsto il voto finale sul ddl di conversione del ... lapresse.it DECRETO SICUREZZA, STRETTA SUI PARCHEGGIATORI ABUSIVI: al vaglio della commissione bilancio la proposta del sindaco Vito Leccese - facebook.com facebook Ricordate la norma sul fermo preventivo, contenuta nel decreto Sicurezza in via di conversione, che prima di un corteo consente di bloccare persone in base a una presunzione di pericolosità e di tenerle in stato di fermo di per 12 ore A parte le numerose abe x.com