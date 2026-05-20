La destra ci riprova | la norma di Lega e FI contro i lavoratori sottopagati nel decreto Primo maggio
Il centrodestra ha presentato tre emendamenti al decreto Primo maggio, promossi da Lega e Forza Italia, che mirano a introdurre modifiche alla normativa vigente. Questi emendamenti sono stati depositati con l’obiettivo di intervenire su alcuni aspetti relativi ai lavoratori che percepiscono salari bassi. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulle condizioni occupazionali e sulla regolamentazione delle tutele per i lavoratori con retribuzioni più contenute. La discussione sui dettagli degli emendamenti prosegue nelle sedi parlamentari.
Il centrodestra ci riprova. Tre emendamenti al decreto Primo maggio di Lega e FI ripropongono la norma contro i lavoratori sottopagati (leggermente modificata rispetto ai tentativi precedenti): in caso di condanna, l'imprenditore dovrà risarcire le differenze retributive solo a partire dall'avvio della causa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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