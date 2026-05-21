Decreto Fiscale legge | sconti su IMU e multe decide ogni Comune

Il decreto fiscale approvato conferisce ai Comuni la possibilità di decidere autonomamente se applicare sconti su alcune imposte e sanzioni. In particolare, gli enti locali possono stabilire riduzioni sulle multe e sulla Tari, mentre devono anche decidere se attivare la cosiddetta rottamazione quinquies. La normativa stabilisce che ogni Comune ha il potere di adottare queste misure, senza obbligo di uniformità a livello nazionale. La decisione finale spetta quindi alle amministrazioni comunali, che devono deliberare sui singoli interventi.

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