Decreto Fiscale legge | sconti su IMU e multe decide ogni Comune

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto fiscale approvato conferisce ai Comuni la possibilità di decidere autonomamente se applicare sconti su alcune imposte e sanzioni. In particolare, gli enti locali possono stabilire riduzioni sulle multe e sulla Tari, mentre devono anche decidere se attivare la cosiddetta rottamazione quinquies. La normativa stabilisce che ogni Comune ha il potere di adottare queste misure, senza obbligo di uniformità a livello nazionale. La decisione finale spetta quindi alle amministrazioni comunali, che devono deliberare sui singoli interventi.

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? Domande chiave Come si ottiene lo sconto sulle multe e sulla Tari?. Quali Comuni devono decidere se attivare la rottamazione quinquies?. Quanto devono pagare le partite IVA con bassa affidabilità fiscale?. Chi può beneficiare dell'esenzione sui premi per atleti dilettanti?.? In Breve Rottamazione quinquies per debiti affidati tra 1 gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.. Concordato preventivo biennale prorogato fino al 31 ottobre per partite IVA.. Incrementi proposte fiscali tra il 30% e il 35% per punteggi bassi.. Esenzione ritenuta premi atleti dilettanti fino a 300 euro entro fine 2026..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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