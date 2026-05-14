Rottamazione quinquies scatta estensione a Imu multe e cartelle dei Comuni | le novità nel decreto Fiscale

Il decreto fiscale approvato recentemente introduce una novità importante: la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali non solo a livello statale, ma anche per le Regioni e gli enti locali. Questa estensione riguarda specificamente la cosiddetta rottamazione quinquies, che si applica anche a diversi tributi come l'Imu. Inoltre, sono state incluse nuove disposizioni relative a multe e cartelle comunali, ampliando così le categorie di crediti che possono beneficiare di questa procedura.

Con il decreto fiscale la rottamazione quinques delle cartelle viene estesa anche alle Regioni e agli enti locali. Prevista la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo per quanto riguarda gli interessi e gli aggi dovuti. La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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