Rottamazione quinquies scatta estensione a Imu multe e cartelle dei Comuni | le novità nel decreto Fiscale

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto fiscale approvato recentemente introduce una novità importante: la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali non solo a livello statale, ma anche per le Regioni e gli enti locali. Questa estensione riguarda specificamente la cosiddetta rottamazione quinquies, che si applica anche a diversi tributi come l'Imu. Inoltre, sono state incluse nuove disposizioni relative a multe e cartelle comunali, ampliando così le categorie di crediti che possono beneficiare di questa procedura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con il decreto fiscale la rottamazione quinques delle cartelle viene estesa anche alle Regioni e agli enti locali. Prevista la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo per quanto riguarda gli interessi e gli aggi dovuti. La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Dall’Imu alle multe stradali: rottamazione quinquies anche per le cartelle dei ComuniVia libera alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader).

Rottamazione quinquies, proroga ed estensione a Imu, Tari e multe: la propostaLa rottamazione quinquies ha registrato adesioni inferiori alle aspettative e una platea giudicata troppo ristretta da professionisti e forze...

Argomenti più discussi: Rottamazione Quater e Quinquies 2026: il decreto fiscale accelera in Senato VIDEO; Riapertura rottamazioni quater e quinquies con nuove scadenze e più tolleranza.

rottamazione quinquies scatta estensioneRottamazione quinquies estesa ai Comuni, cosa rientra oltre a Imu e TariApprovato l’emendamento che amplia la rottamazione quinquies anche ai carichi affidati dai Comuni ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ... quifinanza.it

rottamazione quinquies scatta estensioneRottamazione quinquies, proroga ed estensione a Imu, Tari e multe: la propostaSi studia una potenziale riapertura della sanatoria con regole nuove. Sarebbero inclusi i tributi locali e il bollo auto. Si attende l’approvazione del decreto fiscale ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web