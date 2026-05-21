Decarbonizzazione del trasporto aereo a Roma il confronto promosso da Fondazione Pacta
A Roma è stato presentato uno studio che analizza gli effetti delle politiche europee di transizione energetica sul sistema aeroportuale e sulla mobilità aerea. L'incontro, promosso dalla Fondazione Pacta, ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore. Il rapporto si concentra sui cambiamenti previsti per il trasporto aereo in relazione alle iniziative di decarbonizzazione. La discussione si è concentrata sulle possibili ripercussioni per le infrastrutture e le operazioni aeroportuali nel contesto delle nuove normative europee.
E' stato presentato a Roma lo studio dedicato agli impatti delle politiche europee di transizione energetica sul sistema aeroportuale e sulla mobilità aerea. L'incontro, promosso dalla Fondazione Pacta, ha riunito istituzioni, operatori del settore ed esperti per discutere le sfide legate alla decarbonizzazione del trasporto aereo, con particolare attenzione all'introduzione dei Sustainable Aviation Fuels (SAF) e agli effetti delle nuove normative UE sulla competitività del comparto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma il confronto promosso da Fondazione Pacta
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