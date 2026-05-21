Decarbonizzazione del trasporto aereo a Roma il confronto promosso da Fondazione Pacta

A Roma è stato presentato uno studio che analizza gli effetti delle politiche europee di transizione energetica sul sistema aeroportuale e sulla mobilità aerea. L'incontro, promosso dalla Fondazione Pacta, ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore. Il rapporto si concentra sui cambiamenti previsti per il trasporto aereo in relazione alle iniziative di decarbonizzazione. La discussione si è concentrata sulle possibili ripercussioni per le infrastrutture e le operazioni aeroportuali nel contesto delle nuove normative europee.

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