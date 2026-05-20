Trasporti | Cardullo fondazione Pacta ' Serve confronto tra stakeholder per policy su decarbonizzazione e competitività'
In un recente intervento, un rappresentante della fondazione Pacta ha sottolineato la necessità di un confronto tra i principali attori del settore dei trasporti. La fondazione ha convocato istituzioni e accademici per discutere le strategie e le politiche da adottare in vista degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’Unione Europea e dal governo italiano. L’obiettivo è individuare soluzioni pratiche e condivise per migliorare la competitività del settore, rispettando le normative ambientali in vigore.
“Fondazione Pacta riunisce i principali player del settore, istituzioni, mondo accademico, per trovare soluzioni concrete per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione imposti a livello europeo e italiano. Decarbonizzazione obiettivo irrinunciabile, ma deve avere un proprio percorso di sostenibilità.” Così Massimiliano Cardullo, Head of Public Affairs & Stakeholder Engagement di Aeroporti di Roma e membro comitato indirizzo di fondazione Pacta, durante l'incontro a Roma promosso da fondazione Pacta, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Trasporti: Cardullo (fondazione Pacta), 'Serve confronto tra stakeholder per policy su
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Trasporti: Marotta (Enac), 'serve policy europea più strutturata su transizione e investimenti'
Leggi anche: Penna (Mase): "Shift utile per confronto tra stakeholder"
Cardullo (Adr), Fondamentale confronto per guidare scelteall’incontro promosso dalla fondazione Pacta dedicato agli scenari della decarbonizzazione del trasporto aereo e ai relativi impatti sulla competitività del comparto ... adnkronos.com
Terzo congresso annuale della Fondazione PACTA. Carburante sostenibile per l’aviazione, nuove forme di energie, intermodalità: le proposte di policy per ridurre le emissioniRivoluzionare il settore dell’aviazione, trasformandolo da uno dei comparti più difficili da decarbonizzare a un modello di sostenibilità ambientale ed economica: questa la missione al centro del ... ilmessaggero.it