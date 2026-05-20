Trasporti | Cardullo fondazione Pacta ' Serve confronto tra stakeholder per policy su decarbonizzazione e competitività'

In un recente intervento, un rappresentante della fondazione Pacta ha sottolineato la necessità di un confronto tra i principali attori del settore dei trasporti. La fondazione ha convocato istituzioni e accademici per discutere le strategie e le politiche da adottare in vista degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’Unione Europea e dal governo italiano. L’obiettivo è individuare soluzioni pratiche e condivise per migliorare la competitività del settore, rispettando le normative ambientali in vigore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Fondazione Pacta riunisce i principali player del settore, istituzioni, mondo accademico, per trovare soluzioni concrete per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione imposti a livello europeo e italiano. Decarbonizzazione obiettivo irrinunciabile, ma deve avere un proprio percorso di sostenibilità.” Così Massimiliano Cardullo, Head of Public Affairs & Stakeholder Engagement di Aeroporti di Roma e membro comitato indirizzo di fondazione Pacta, durante l'incontro a Roma promosso da fondazione Pacta, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trasporti: Cardullo (fondazione Pacta), 'Serve confronto tra stakeholder per policy su decarbonizzazione e competitività' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trasporti: Cardullo (fondazione Pacta), 'Serve confronto tra stakeholder per policy su Sullo stesso argomento Leggi anche: Trasporti: Marotta (Enac), 'serve policy europea più strutturata su transizione e investimenti' Leggi anche: Penna (Mase): "Shift utile per confronto tra stakeholder" Cardullo (Adr), Fondamentale confronto per guidare scelteall’incontro promosso dalla fondazione Pacta dedicato agli scenari della decarbonizzazione del trasporto aereo e ai relativi impatti sulla competitività del comparto ... adnkronos.com Terzo congresso annuale della Fondazione PACTA. Carburante sostenibile per l’aviazione, nuove forme di energie, intermodalità: le proposte di policy per ridurre le emissioniRivoluzionare il settore dell’aviazione, trasformandolo da uno dei comparti più difficili da decarbonizzare a un modello di sostenibilità ambientale ed economica: questa la missione al centro del ... ilmessaggero.it