Il rappresentante di un partito politico ha affermato che il settore dei trasporti aerei è considerato strategico per il paese. Ha sottolineato che la transizione verso una maggiore sostenibilità sta incontrando ostacoli legati alla situazione geopolitica internazionale. Inoltre, ha evidenziato la necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, come il Piano nazionale di ripresa e resilienza e i fondi dell’Unione europea, per favorire la decarbonizzazione del settore.

“Settore dei trasporti aerei è strategico per l'Italia, ma il processo di transizione sta incontrando difficoltà legate anche al contesto geopolitico internazionale; è necessario iniziare a mettere a sistema tutte le leve finanziarie a disposizione. Abbiamo chiesto al Ministro dell’Economia di avviare un confronto con l’Europa sull’utilizzo delle risorse del Pnrr e dei fondi di coesione”. Lo ha dichiarato Dario Damiani, componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, intervenuto a Roma all’incontro promosso dalla fondazione Pacta dedicato agli scenari della decarbonizzazione del trasporto aereo. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trasporti: Damiani (FI), 'Usare Pnrr e fondi UE per sostenere decarbonizzazione del trasporto aereo'

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