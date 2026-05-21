Debutta il Pulse Fest con due giorni di musica live Attesi anche i Miami & the Groovers

Due serate dedicate all’incontro tra musica dal vivo, convivialità e proposte gastronomiche. Debutta a Rimini “Pulse Fest”, in programma venerdì 22 e sabato 23 maggio in via Rodriguez, nell’area adiacente ai locali Skyline e Post Meridian, di fianco al 105 stadium.Il programma della prima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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