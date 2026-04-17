Roma Libera Fest | due giorni tra musica hippie market street food e spettacoli dal vivo

Nel fine settimana della Festa della Liberazione, si svolge a Roma un evento che richiama numerosi partecipanti. Per due giorni, la città si anima con musica dal vivo, un mercato hippie, stand di street food e vari spettacoli. L'iniziativa si svolge in diverse aree del centro, coinvolgendo artisti, venditori e pubblico di tutte le età. L'evento si ripete ogni anno in questa occasione, attirando un pubblico vario e numeroso.

Nel fine settimana della Festa della Liberazione, arriva in città uno tra gli eventi più attesi dell'anno. Roma si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alla creatività e all’intrattenimento. Il 25 e 26 aprile, dalle 11.30 alle 20.00, negli spazi del 692 Secret Garden, realtà.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Cargo Market torna al Parco dell'Acquasola per due giorni di artigianato, musica, street food e non soloCargo Market torna al Parco dell'Acquasola con la nuova edizione Parkzeit in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. A Trecase l’evento Street Food & Cabaret: Due giorni di food, musica, divertimento e dibattiti"Street Food & Cabaret", l’evento che sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi trasformerà il cuore di Trecase in un cantiere di gioia e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Al 692 Secret Garden nasce Roma Libera Fest: due giorni tra musica, creatività, street food e spettacoli dal vivo; A Roma la terza edizione di Impatta Disrupt, il Festival italiano dell’Innovability; Festa della Resistenza: a Roma oltre 100 eventi gratuiti per celebrare l'Italia libera; Impatta Disrupt, torna a Roma il festival dell’innovazione e della sostenibilità (13-15 aprile). Nel weekend della Liberazione debutta Roma Libera Fest al 692 Secret GardenIl 18 e 19 ottobre, nel cuore del 692 Secret Garden, uno dei luoghi più suggestivi della città, va in scena un’esperienza collettiva. Due giornate che racchiudono tutto ciò che Roma sa offrire: energi ... corrieredellosport.it Festa della Liberazione a Roma – 25 Aprile Vivi una giornata speciale nella capitale in occasione del 25 Aprile! Parti con noi per un’esperienza intensa tra storia, cultura e bellezza senza tempo! Partenze da: Crispiano, Statte, Taranto, Massafra, Mott - facebook.com facebook