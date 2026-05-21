Deas, una delle realtà hacker più note al mondo, ha ottenuto un risultato importante alla competizione Hack The Box 2026. La squadra italiana ha conquistato un piazzamento di rilievo in una competizione internazionale dedicata alle competenze di cyber security offensive. L’evento ha visto partecipanti da diversi paesi, con vari team impegnati in sfide tecniche di hacking e penetration testing. La vittoria di Deas rappresenta un riconoscimento delle capacità sviluppate nel settore della sicurezza informatica in Italia.

Vittoria internazionale per la crescita delle competenze cyber offensive italiane. Deas, la società fondata da Stefania Ranzato, ha chiuso al primo posto tra i team italiani e tra le migliori squadre mondiali nella Global Cyber Skills Benchmark Ctf 2026: Project Nightfall, la competizione organizzata da Hack The Box e conclusasi il 20 maggio. L’evento. Per cinque giorni, centinaia di squadre provenienti da aziende tecnologiche, società di consulenza, università e organizzazioni specializzate nella cybersecurity si sono confrontate su scenari costruiti attorno alle minacce più attuali, con simulazioni ispirate a moderne campagne Apt riconducibili ad attori state-sponsored: compromissione della supply chain, intrusioni cloud, reverse engineering, malware analysis, crittografia, blockchain security, hardware e Ics hacking, digital forensics. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Deas tra le migliori realtà hacker al mondo alla Hack The Box 2026

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