Un nuovo risultato internazionale arriva dalla scena della cybersecurity offensiva italiana. La società DEAS, fondata da professionisti del settore, si è posizionata prima in Italia e tra i migliori team mondiali alla competizione Hack The Box 2026. La competizione ha visto partecipanti da vari paesi, con team di diverse dimensioni e competenze. DEAS ha superato numerosi avversari, dimostrando capacità tecniche e preparazione nel settore. Questa affermazione rafforza la presenza italiana nel panorama globale della sicurezza informatica.

Nuovo risultato internazionale per la cybersecurity offensiva italiana. DEAS, società fondata da Stefania Ranzato, ha conquistato il primo posto tra i team italiani e una posizione tra i migliori team mondiali alla "Global Cyber Skills Benchmark Ctf 2026: Project Nightfall", competizione organizzata da Hack The Box e conclusa oggi. L'evento è considerato uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alle competenze offensive cyber e ha coinvolto centinaia di squadre provenienti da aziende tecnologiche, società di consulenza, università e organizzazioni specializzate nella sicurezza informatica. Nei cinque giorni di gara, i partecipanti si sono confrontati con scenari avanzati di cyber warfare e incident response, ispirati a moderne campagne Apt state-sponsored. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cybersecurity: DEAS prima in Italia e tra i top team mondiali alla Hack The Box 2026

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