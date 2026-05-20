Cyber warfare e offensive security Deas prima in Italia alla Hack The Box 2026 e tra i migliori team mondiali
Una squadra italiana specializzata in cybersecurity offensiva si è distinta durante la competizione Hack The Box 2026, ottenendo il primo posto nel paese e posizionandosi tra le migliori a livello mondiale. La squadra, composta da professionisti del settore, ha dimostrato abilità tecniche avanzate in un contesto competitivo che coinvolge aziende e team di tutto il mondo. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il settore della sicurezza informatica in Italia, che continua a consolidarsi a livello internazionale.
(Adnkronos) – Nuovo risultato internazionale per la cybersecurity offensiva italiana. Deas, società fondata da Stefania Ranzato e attiva nel settore della sicurezza informatica offensiva, ha conquistato il primo posto tra i team italiani e una posizione tra i migliori team mondiali alla "Global Cyber Skills Benchmark Ctf 2026: Project Nightfall", la competizione organizzata da Hack. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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