Cyber warfare e offensive security Deas prima in Italia alla Hack The Box 2026 e tra i migliori team mondiali

Una squadra italiana specializzata in cybersecurity offensiva si è distinta durante la competizione Hack The Box 2026, ottenendo il primo posto nel paese e posizionandosi tra le migliori a livello mondiale. La squadra, composta da professionisti del settore, ha dimostrato abilità tecniche avanzate in un contesto competitivo che coinvolge aziende e team di tutto il mondo. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il settore della sicurezza informatica in Italia, che continua a consolidarsi a livello internazionale.

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