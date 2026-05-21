De Matthaeis Forza Italia | Sicurezza e viabilità ripristinate grazie a un intervento immediato

Nella zona di De Matthaeis a Frosinone sono stati effettuati lavori di intervento rapido per ripristinare sicurezza e viabilità. Grazie a queste operazioni, la circolazione stradale è tornata a scorrere normalmente in una delle aree più trafficate e strategiche della città. La riapertura delle strade è stata comunicata ufficialmente, segnando il ritorno alla normalità dopo i lavori di sistemazione. La situazione è ora sotto controllo e la viabilità è stata ripristinata senza ulteriori complicazioni.

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