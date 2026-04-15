Eia dimenticata | sicurezza viabilità e servizi carenti | Forza Italia chiede interventi immediati

Una frazione di piccole dimensioni sta affrontando problemi legati alla sicurezza, alla viabilità e ai servizi. Forza Italia ha richiesto interventi urgenti, sottolineando la necessità di un progetto di rilancio che possa risolvere le criticità segnalate dai residenti. Un rappresentante locale ha concluso evidenziando l’importanza di rispondere alle esigenze della comunità attraverso azioni concrete e tempestive.