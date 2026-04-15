Eia dimenticata | sicurezza viabilità e servizi carenti | Forza Italia chiede interventi immediati
Una frazione di piccole dimensioni sta affrontando problemi legati alla sicurezza, alla viabilità e ai servizi. Forza Italia ha richiesto interventi urgenti, sottolineando la necessità di un progetto di rilancio che possa risolvere le criticità segnalate dai residenti. Un rappresentante locale ha concluso evidenziando l’importanza di rispondere alle esigenze della comunità attraverso azioni concrete e tempestive.
“È evidente – conclude Rondinone – che serve un intervento immediato e un progetto complessivo di rilancio della frazione di Eia, capace di rispondere concretamente alle esigenze dei residenti. La loro voce è rimasta inascoltata per troppo tempo: è ora che l’Amministrazione si assuma le proprie.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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