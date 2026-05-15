La rotatoria De Matthaeis diventa un caso politico Interrogazione di Forza Italia e FutuRa
La gestione della viabilità intorno a Piazzale De Matthaeis è al centro di un dibattito acceso tra le forze politiche locali. Recentemente, sono state presentate due interrogazioni, una da parte di un partito di centrodestra e l’altra da un movimento di estrema destra, per chiedere chiarimenti sulle decisioni prese riguardo alla rotatoria. La questione ha suscitato reazioni e discussioni tra cittadini e rappresentanti istituzionali, rendendo la vicenda un tema di confronto pubblico.
La gestione della viabilità attorno a Piazzale De Matthaeis continua a infiammare il dibattito cittadino e politico. Quello che doveva essere un importante snodo di riqualificazione urbana per snellire i flussi – in concomitanza con i cantieri del Bus Rapid Transit (BRT) – si è trasformato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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