La rotatoria De Matthaeis diventa un caso politico Interrogazione di Forza Italia e FutuRa

Da frosinonetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione della viabilità intorno a Piazzale De Matthaeis è al centro di un dibattito acceso tra le forze politiche locali. Recentemente, sono state presentate due interrogazioni, una da parte di un partito di centrodestra e l’altra da un movimento di estrema destra, per chiedere chiarimenti sulle decisioni prese riguardo alla rotatoria. La questione ha suscitato reazioni e discussioni tra cittadini e rappresentanti istituzionali, rendendo la vicenda un tema di confronto pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La gestione della viabilità attorno a Piazzale De Matthaeis continua a infiammare il dibattito cittadino e politico. Quello che doveva essere un importante snodo di riqualificazione urbana per snellire i flussi – in concomitanza con i cantieri del Bus Rapid Transit (BRT) – si è trasformato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

BRT Frosinone, approvate le 21 fermate della linea: nuovi cantieri e maxi rotatoria a piazzale De MatthaeisProsegue a Frosinone la realizzazione del nuovo sistema di mobilità sostenibile basato sul BRT (Bus Rapid Transit).

La disfatta dell’Italia diventa un caso politicoL’Italia non parteciperà per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo di calcio.

interrogazione di forza la rotatoria de matthaeisForza Italia e Futura in coro: Vogliamo chiarezza su viabilità, costi e prospettiveI consiglieri comunali Giovambattista Martino e Pasquale Cirillo hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco Riccardo Mastrangeli ... ciociariaoggi.it

interrogazione di forza la rotatoria de matthaeisLavori a De Matthaeis, monta la polemicaI consiglieri Anselmo Pizzutelli, Bortone e Mirabella criticano aspramente il cantiere di riqualificazione. Da una rotatoria sta nascendo una triangolatoria ... ciociariaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web