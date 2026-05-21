De Luca da Salerno parole di fuoco | Governo israeliano? Sono bestie per ciò che fanno a Gaza

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente della regione campana ha espresso parole molto dure riguardo al governo israeliano, definendolo “bestie” per le azioni che sta portando avanti a Gaza. Ha raccontato di aver visto come vengono trattati i membri della flottiglia e ha commentato le violenze e le repressioni esercitate contro i civili nella zona. Le sue dichiarazioni sono state pronunciate durante un evento pubblico e hanno suscitato reazioni sia di solidarietà sia di critica.

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L'ex presidente campano durissimo: "Ho visto come trattano i ragazzi della Flotilla. Quando ci decideremo a mettere sanzioni contro questi delinquenti?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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