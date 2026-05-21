Frankie de Jong ha ammesso di aver avuto difficoltà a comunicare con i media, riconoscendo di non essere riuscito a mostrare il vero sé ai tifosi. Ha anche chiarito di essere ancora molto legato al club e di voler rimanere, nonostante le recenti voci di mercato. Il giocatore ha commentato il suo rapporto con il nuovo allenatore e il modo in cui sta affrontando questa fase, senza nascondere le sfide personali e professionali che sta vivendo in questo momento.

Frankie de Jong fa mea culpa sul rapporto con i media, chiarisce le voci di mercato ribadendo l’amore per il Barça e analizza il nuovo corso con Flick. Il centrocampista olandese Frenkie de Jong ha concesso una sincera e lunga intervista al quotidiano SPORT, affrontando a tutto tondo i temi più caldi che lo riguardano: dalle incomprensioni con la stampa al suo futuro con il Barcellona. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il rapporto con i media e l’immagine pubblica De Jong si mostra molto autocritic o, ammettendo che la decisione di allontanarsi dai media in passato ha danneggiato la sua immagine. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Jong a cuore aperto: «Non mi sono saputo vendere, la gente non ha conosciuto il vero Frenkie»

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