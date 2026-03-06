FC 26 SBC Flashback | Frenkie de Jong 91 – Il centrocampista totale è qui!

EA Sports ha annunciato il rilascio di Frenkie de Jong nella versione SBC Flashback. Il centrocampista olandese, valutato 91, è finalmente disponibile per i giocatori che desiderano aggiungerlo alla propria squadra. La sfida, considerata tra le più impegnative dell’anno, richiede il completamento di alcuni obiettivi specifici. La sua presenza potrà essere utilizzata nelle partite del gioco per migliorare le prestazioni della squadra.

EA Sports ha appena rilasciato una delle sfide più attese e pesanti dell’anno: Frenkie de Jong in versione Flashback. Questa carta celebra i suoi anni d’oro al Barcellona e riceve un upgrade che lo proietta immediatamente tra i migliori centrocampisti del gioco. Con le doppie 5 stelle, de Jong diventa un playmaker universale capace di dominare ogni zona del campo. È un impegno economico importante (circa 950k – 1M di crediti totali), ma avrete 21 giorni per completarla utilizzando i premi delle Finals e delle Rivals. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

