Tony Effe a cuore aperto | Giulia mi ha migliorato su tutto cosa ha detto sulle nozze

Tony Effe ha parlato apertamente del suo rapporto con Giulia De Lellis, affermando che la presenza della compagna lo ha aiutato a migliorare in molti aspetti della sua vita. Ha anche menzionato la sua figlia Priscilla, sottolineando il ruolo importante che hanno nella sua quotidianità. Recentemente, il cantante ha condiviso alcuni pensieri sulle nozze e sulla sua evoluzione personale.

Tony Effe è cambiato grazie a Giulia De Lellis, cosa ha detto sulla compagna e sulla figlia Priscilla . A Le Iene Tony Effe ha parlato della sua nuova vita al fianco della compagna Giulia De Lellis e della loro prima figlia, la piccola Priscilla. Da quando è nata la loro storia d’amore hanno sempre mantenuto molto riservo, ogni tanto però si mostrano insieme sui social e si dedicano parole piene d’amore. Tony Effe e Giulia De Lellis (Foto Ig @giuliadelellis103) Il noto rapper a cuore aperto ha ammesso che la sua vita è totalmente cambiata da quando Giulia ha fatto breccia nel suo cuore. Tra le varie cose ha rivelato: “Nella vita sono un compagno molto stabile, poi lei è una ragazza con la testa sulle spalle, è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, sul rapportarsi con la gente, su come gestire i sentimenti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

La denuncia di un paparazzo: “Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia”Tony Effe avrebbe aggredito un paparazzo fuori da un locale a Milano davanti a Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla: è quanto denuncia un...

«Tony Effe mi ha preso a pugni davanti alla compagna Giulia De Lellis e alla figlia, mi diceva "ti ammazzo"»: la denuncia di un paparazzoTony Effe torna al centro delle cronache per un episodio che sarebbe avvenuto a Milano e che è ora al vaglio delle autorità.

Tony Effe e Giulia De Lellis in giro con Priscilla

«I bambini sono piccoli solo una volta, io sto tutti i giorni insieme a mia figlia». Tony Effe, ospite a Le Iene - Inside, si lascia andare a riflessioni sincere sulla sua nuova vita da papà e sulla relazione con Giulia De Lellis, madre della piccola Priscilla, nata a ottob - facebook.com facebook

