Confindustria economia mare vale 216 miliardi ricchezza prodotta cresciuta del 16%

Secondo i dati diffusi da Confindustria, il settore dell'economia del mare ha un valore di 216 miliardi di euro, con una crescita della produzione del 16% rispetto all'anno precedente. Questo comparto coinvolge diversi ambiti come industria, servizi, logistica, turismo e attività pubbliche, contribuendo in modo significativo alla ricchezza complessiva del Paese. La ripresa si riflette in un aumento della produzione e nelle attività legate al mare.

L'economia del mare, trasversale a industria, servizi, logistica, turismo e attività pubbliche di regolazione e tutela ambientale vale oltre 216 miliardi di euro, pari all'11,3% del Pil dell'Italia e occupa 1,1 milioni di persone in modo diretto (che salgono a 2,5 milioni considerando anche gli indiretti). La ricchezza prodotta dalla filiera è cresciuta di quasi il 16% nel biennio 2022-23, contro il 6,6% del totale dell'economia, una velocità di crescita pari a circa 2,5 volte la media nazionale. Sono alcuni dei dati del rapporto Confindustria-Bcg (Boston consulting group) presentato questa mattina da Mario Zanetti, delegato Confindustria per l'Economia del mare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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