Gdf | De Gennaro resta al comando Governo in crisi per il successore

La Guardia di Finanza continuerà a essere guidata da Andrea De Gennaro fino alla fine dell’anno, poiché il Governo non è riuscito a individuare un sostituto con certezza prima della scadenza del mandato. La difficoltà nel trovare un nuovo comandante ha creato una situazione di incertezza, mantenendo l’attuale leadership in carica almeno fino a dicembre. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza indicare una data precisa per un possibile nuovo incarico.

Andrea De Gennaro resterà al comando della Guardia di Finanza fino a fine anno, a causa dell’impossibilità del Governo di concordare un successore immediato per il 9 aprile 2026. La decisione di prolungare l’incarico attuale nasce da una fase di stallo decisionale all’interno dell’esecutivo. Questo rinvio della scadenza naturale del mandato sposta l’orizzonte temporale della nomina definitiva ai mesi conclusivi dell’anno. Il peso delle esclusioni e i nomi in gioco. L’estensione della permanenza di De Gennaro ha conseguenze dirette sulle ambizioni di altri alti ufficiali. In particolare, questa scelta tecnica taglia fuori dalla corsa due figure che erano considerate tra i favoriti per la guida del corpo: Buratti e Cuneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gdf: De Gennaro resta al comando, Governo in crisi per il successore Leggi anche: Niente Eni per De Gennaro: il governo proroga l’incarico in GdF per sei mesi Crisi nella maggiroanza, il clima resta teso. FI: “Non siamo qui per alzare la mano a comando”Duro intervento del capogruppo di Forza Italia, Coriddi: “Se altri della coalizione vogliono isolarci o escludere il nostro partito dalla maggioranza... Argomenti più discussi: Andrea De Gennaro resta alla guida della Guardia di Finanza; Proroga di 6 mesi per De Gennaro: resta comandante GdF fino a dicembre. De Gennaro resta alla guida della Guardia di FinanzaIl generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro rimarrà per altri sei mesi comandante generale della Guardia di Finanza, ossia fino al 31 dicembre. Lo prevede un emendamento inserito nel decreto ... milanofinanza.it Guardia di Finanza, De Gennaro resta fino a fine 2026: il governo sceglie la prorogaIl governo ha scelto la strada della proroga per risolvere lo stallo al vertice della Guardia di Finanza. Tramite un emendamento al decreto sicurezza, l'esecuti ... primapaginanews.it Proroga di 6 mesi per De Gennaro: resta comandante GdF fino a dicembre - facebook.com facebook