Cinecittà nel blitz Gdf faro su M il figlio del Secolo e Queer Acquisite tutte le mail tra le società

Oggi a Cinecittà la Guardia di Finanza ha eseguito un blitz, con l’obiettivo di acquisire tutte le mail tra le società coinvolte. L’operazione fa parte di un’indagine in corso e riguarda due produzioni cinematografiche, “M il figlio del Secolo” e “Queer”. Le autorità hanno sequestrato documenti e comunicazioni digitali, proseguendo le verifiche già avviate.

(Adnkronos) – Nuovo capitolo dell'inchiesta romana su Cinecittà. Oggi la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e acquisizioni documentali a Cinecittà nell'ambito di un fascicolo della Procura di Roma che, da quanto l'Adnkronos ha potuto leggere, punta a ricostruire i rapporti commerciali tra la precedente gestione di Cinecittà spa, The Apartment srl e la controllante.