Dal 5 giugno, David Riondino presenta “Non svegliate l’amore. Ovvero di testi sacri e di canzone d’autore”, un progetto che unisce musica, letteratura e teatro. Riondino, noto per aver svolto molteplici ruoli nel mondo dello spettacolo, ha deciso di esplorare i collegamenti tra testi sacri e canzoni d’autore. L’artista, che ha scritto e interpretato numerosi spettacoli, si impegna ora in questa iniziativa che coinvolge diverse discipline artistiche. L’evento si svolge a Firenze e continuerà per un periodo non specificato.

FIRENZE – Cantante, scrittore, drammaturgo, attore e regista, David Riondino per tutta la vita è stato sospinto dal soffio leggero ma potente di un’ispirazione “randagia” che lo ha portato ad esserci sempre nei momenti più significativi della cultura di questo paese ma vestendo ogni volta un abito diverso, a indicare la sua estrema riluttanza a costringersi in un solo ruolo e in un solo genere. Uomo di grande cultura, amava in particolare coniugare ambiti espressivi diversi nella convinzione che, in quella zona di confine, si levano bagliori e lampi capaci di squarciare il velo dell’ordinario. Così è stato anche in questo suo ultimo cimento intellettuale ed artistico, il cd-book “Non svegliate l’amore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - David Riondino, dal 5 giugno “Non svegliate l’amore. Ovvero di testi sacri e di canzone d’autore”

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