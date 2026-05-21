Un bambino di dieci anni, conosciuto come “David da Vinci”, ha un quoziente intellettivo superiore a quello di Alfred Einstein. Si definisce semplicemente un bambino con grandi capacità, senza voler essere etichettato come prodigio. Edgar David Camacho Flores, questo il suo nome completo, si distingue per la sua intelligenza e la sua determinazione nel rifiutare etichette che possano limitare la sua immagine. La sua fama si diffonde grazie alle sue capacità e al suo desiderio di essere riconosciuto come un bambino normale.

“Non chiamatemi bambino prodigio”. È fermo nel suo intento a soli dieci anni Edgar David Camacho Flores, più noto nel mondo come “David da Vinci”, proprio come il cognome del geniale Leonardo. Ma c’è un motivo: il suo QI è di 162. Un numero davvero importante se si considera che i fisici Stephen Hawking o Albert Einstein avevano un QI stimato a 160. Secondo il Centro per l’Attenzione al Talento (CEDAT) del Messico, considerato il più grande centro dedicato ai bambini plusdotati dell’America Latina, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la plusdotazione intellettuale come “un’intelligenza che si colloca almeno due deviazioni standard al di sopra della media”, corrispondente a un quoziente intellettivo (QI) superiore a 130. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘David da Vinci’ ha 10 anni ed è un vero genio con un QI superiore a quello di Alfred Einstein: “Non siamo alieni: abbiamo grandi capacità, ma siamo pur sempre bambini”

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