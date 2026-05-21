Darsena tra fango e degrado l’affondo di Fratelli d’Italia | Situazione vergognosa serve un piano urgente

La Darsena di Cattolica si trova in condizioni di forte degrado, con fango che la circonda e un aspetto complessivamente trascurato. Fratelli d’Italia ha espresso dure critiche, definendo la situazione come vergognosa e chiedendo un intervento immediato. La rappresentante del partito ha evidenziato come la pazienza dei cittadini sia ormai ai minimi termini di fronte a uno scenario che giudica indecoroso. La richiesta di un piano urgente per il recupero della zona è stata formulata pubblicamente.

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