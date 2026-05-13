L' affondo del Pd sulla situazione del terminal bus | Degrado disservizi e rischi per la sicurezza

Il Partito Democratico ha nuovamente evidenziato problemi legati al terminal bus extraurbano di Pescara, descrivendolo come una situazione di degrado e disservizi. Secondo il partito, l’area della stazione centrale presenta rischi per la sicurezza dei cittadini e non sono stati ancora chiariti alcuni aspetti relativi a un’ordinanza comunale del 2016 che riguarda la gestione del sito. La questione viene sollevata in un momento in cui si richiedono interventi concreti per migliorare la condizione del terminal.

"Il terminal bus extraurbano di Pescara continua a rappresentare una ferita aperta per la città". Lo afferma il Partito Democratico, che denuncia “disservizi, degrado e rischi per la sicurezza” nell’area della stazione centrale e chiede chiarimenti sull’ordinanza comunale del 2016 “mai realmente.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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