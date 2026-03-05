Parcheggi per i turisti scatta la ricerca di nuovi gestori | a disposizione quasi mille posti auto

Il Comune sta cercando nuovi gestori per i parcheggi destinati ai turisti, che complessivamente offrono quasi mille posti auto. Le tre aree comunali di via Macanno e via Marconi saranno riaperti agli enti di promozione turistica durante l’estate, ripristinando così la disponibilità di spazi per i visitatori. La gestione di queste zone è al centro della nuova fase di assegnazione.

Le tre aree comunali di via Macanno e via Marconi potranno tornare a disposizione degli enti di promozione turistica durante le stagioni estive Le tre aree comunali di via Macanno e via Marconi potranno tornare a disposizione degli enti di promozione turistica durante le stagioni estive. La giunta di Rimini ha dato il via libera per gli atti finalizzati all'indagine conoscitiva preliminare per individuare i concessionari. La giunta comunale ha dato il suo via libera per l'iter di un'indagine conoscitiva finalizzata a rinnovare, per le stagioni estive 2026, 2027 e 2028, la destinazione a parcheggio di aree di proprietà comunale attraverso concessione d'uso agli enti di promozione turistica del territorio.