Luciano Darderi va ai quarti nella tarda notte di Amburgo battuto Hanfmann

Dopo una giornata lunga e caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili e numerosi cambi di programma, Luciano Darderi ha conquistato un passaggio ai quarti di finale del torneo di Amburgo. Nell'incontro disputato nella notte, il giovane tennista italiano ha superato il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6(5), 7-5. La partita si è svolta in un clima di grande tensione e intensità, con Darderi che ha mantenuto la concentrazione fino alla fine.

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Dopo una giornata praticamente infinita ad Amburgo, complicata sia dal meteo che dalle riprogrammazioni dei match, Luciano Darderi si impone per 7-6(5) 7-5 sul tedesco Yannick Hanfmann e va ai quarti di finale del torneo tedesco. Resta chiaramente da capire quanto ne abbia il semifinalista di Roma per potersi opporre all’australiano Alex de Minaur, contro il quale l’opzione migliore non è esattamente aver dovuto giocare fino a tardi. Pronti via e subito Darderi si ritrova a perdere la battuta a 30, salvo poi replicare in maniera pressoché istantanea a 15. A parte questo scambio di break, il primo set scorre in maniera praticamente immacolata per i due giocatori, un po’ perché servono bene, un po’ perché in più di un’occasione ciascuno non permette all’altro di prendere particolari iniziative. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi va ai quarti nella tarda notte di Amburgo, battuto Hanfmann ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Luciano Darderi e la sinergia col suo team Sullo stesso argomento LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: caccia ai quarti di finale contro l’idolo localeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500... Pronostico e quote Luciano Darderi – Yannick Hanfmann, Amburgo 20-05-2026Luciano Darderi e Yannick Hanfmann chiuderanno la sessione serale sul campo centrale non prima delle ore 18:00. Luciano #Darderi a @SkySport Che lotta è stata! Dopo il secondo set non avrei mai pensato di vincere, cercavo solo di andare game per game, palla per palla, provavo solo a lottare e ho pensato a spingere. Ad inizio terzo set fisicamente l’ho vinta lì perché x.com Luciano Darderi salva 4 set point nel tie-break del secondo set, poi Zverev commette un doppio fallo e perde il set reddit LIVE Darderi-Hanfmann 7-6, 7-5, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro non si ferma piùCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Noi chiudiamo qui la DIRETTA LIVE serale che ci consegna un altro italiano in quarti di finale, ricordando che ... oasport.it Darderi eliminato in semifinale all'Atp Roma: vince Ruud 6-1, 6-1. HIGHLIGHTSLuciano Darderi protagonista della semifinale agli Internazionali d'Italia. Per la prima volta tra i migliori 4 in un Masters 1000, l'azzurro affronterà Casper Ruud ... sport.sky.it