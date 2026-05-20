LIVE Darderi-Hanfmann ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | caccia ai quarti di finale contro l’idolo locale
Benvenuti alla trasmissione in diretta delle fasi di ottavo di finale dell'ATP 500 di Amburgo. Oggi si sfidano due tennisti italiani e uno tedesco, con la partita che si svolge sulla terra battuta del torneo tedesco. La sfida tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann rappresenta un momento cruciale per entrambi, con la possibilità di avanzare ai quarti di finale. La partita è visibile in tempo reale e viene aggiornata continuamente per seguire l’andamento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo (GER) che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann, il giocatore da cui tutto cominciò. Il giovane azzurro quest’anno ha già incontrato ben due volte il temibile tedesco, la prima in occasione dell’ultimo atto di Buenos Aires quando con due tie break Darderi si assicurò il primo titolo stagionale, poi all’esordio dell’italo argentino nel torneo del Foro Italico, terminato in semifinale. Oggi vuole issarsi nell’ennesimo quarto di finale stagionale a livello ATP che sarebbe importantissimo su più fronti. 🔗 Leggi su Oasport.it
THRILLING Tiafoe vs Nakashima; Cobolli Battles Kecmanovic | Acapulco 2026 Semi-Final Highlights
Sullo stesso argomento
LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve massima attenzione contro la sorpresa del 2023CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno delicatissima...
Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 7-6, 7-5, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il quinto titolo ATP!
Dopo la fantastica cavalcata a Roma, Luli Darderi riparte con una vittoria al primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. Sconfitto il sempre ostico Roman Andrés Burruchaga per 6-3 7-6, rimontando da 0-4 nel tie-break. Ora ancora contro Yannick Hanfmann x.com
The is fully booked Jannik Sinner Daniil Medvedev Casper Ruud Luciano Darderi #IBI26 | ATP Tour facebook
LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: caccia ai quarti di finale contro l’idolo localeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell'ATP 500 di ... oasport.it
ATP 1000 Roma R4: [18] L. Darderi def. [2] A. Zverev 1-6, 7-6(10), 6-0 reddit
LIVE Darderi-Burruchaga 6-3, 7-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-4 nel tie break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio ad Amburgo per Luciano Darderi, che è l'unico italiano impegnato dopo ... oasport.it