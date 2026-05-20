LIVE Darderi-Hanfmann ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | caccia ai quarti di finale contro l’idolo locale

Benvenuti alla trasmissione in diretta delle fasi di ottavo di finale dell'ATP 500 di Amburgo. Oggi si sfidano due tennisti italiani e uno tedesco, con la partita che si svolge sulla terra battuta del torneo tedesco. La sfida tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann rappresenta un momento cruciale per entrambi, con la possibilità di avanzare ai quarti di finale. La partita è visibile in tempo reale e viene aggiornata continuamente per seguire l’andamento del match.

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