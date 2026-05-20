LIVE Darderi-Hanfmann ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | caccia ai quarti di finale contro l’idolo locale

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla trasmissione in diretta delle fasi di ottavo di finale dell'ATP 500 di Amburgo. Oggi si sfidano due tennisti italiani e uno tedesco, con la partita che si svolge sulla terra battuta del torneo tedesco. La sfida tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann rappresenta un momento cruciale per entrambi, con la possibilità di avanzare ai quarti di finale. La partita è visibile in tempo reale e viene aggiornata continuamente per seguire l’andamento del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo (GER) che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann, il giocatore da cui tutto cominciò. Il giovane azzurro quest’anno ha già incontrato ben due volte il temibile tedesco, la prima in occasione dell’ultimo atto di Buenos Aires quando con due tie break Darderi si assicurò il primo titolo stagionale, poi all’esordio dell’italo argentino nel torneo del Foro Italico, terminato in semifinale. Oggi vuole issarsi nell’ennesimo quarto di finale stagionale a livello ATP che sarebbe importantissimo su più fronti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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